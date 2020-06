GAIA-X : le catalogue de services s’affiche en prototype

À quoi ressemblera le catalogue de services de GAIA-X ?

Le groupe de travail chargé de son développement réunit 3DS Outscale, Docaposte, German Edge Cloud, Orange Business Services, OVHcloud, Scaleway et T-System.

Il a conçu un prototype qui repose sur une ontologie à cinq concepts : service, fournisseur, certification, localisation et régulation.

Les informations sont stockées dans une base Neo4j (orientée graphe).

Tous les fournisseurs impliqués ont intégré, pour commencer, la description de leurs services respectifs de stockage objet.

La recherche se fait via une interface en React.

La version « basique » fonctionne avec des filtres accessibles par des menus déroulants.

Pour les requêtes avancées, il a été décidé de ne pas utiliser le langage Cypher associé à Neo4j. Mais d’exploiter, à travers la bibliothèque PEG.js, les éléments de syntaxe suivants :

On peut ainsi obtenir des requêtes de type :

Les fournisseurs peuvent alimenter le catalogue avec des scripts au format Neo4j (.cyp).

Le code du prototype n’est pas encore public. Il le sera sous licence BSD-3.

* Et sur un cluster Kubernetes managé

Illustrations via OVHcloud & Scaleway

