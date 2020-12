GAIA-X : le Cigref pilote le French Hub

La France établit les bases d’un hub qui fèdère les acteurs locaux du projet européen d’infrastructure sécurisée de données et de services cloud GAIA-X. Cédric O, secrétaire d’État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, a récemment confié la mission d’organiser ce hub, dit « French GAIA-X Hub », au Cigref.

L’association de grandes entreprises et administrations publiques françaises, et ses partenaires, Systematic Paris-Region et l’Académie des technologies, ont participé, le 3 décembre dernier, au premier comité de pilotage du French GAIA-X Hub.

Leur représentants ont défini, avec la Direction générale des entreprises (DGE) et l’association internationale sans but lucratif (AISBL) GAIA-X, une feuille de route et de travail. Celle-ci couvre : l’animation du hub français, la structuration des échanges entre groupes de travail sectoriels, la co-innovation, l’incubation de data spaces. Sans oublier la communication avec les autres hubs nationaux, les pouvoirs publics et GAIA-X AISBL.

Platform.sh rejoint GAIA-X

Depuis sa création en juin 2020, le projet GAIA-X initialement porté par 22 entreprises allemandes et françaises, dont Orange, Deutsche Telekom, 3DS Outscale, OVHcloud, Docaposte, German Edge Cloud et Scaleway, regroupe désormais quelque 200 entreprises.

Platform.sh fait partie des nouveaux entrants.

Le fournisseur français a développé une plateforme cloud (PaaS) d’hébergement d’applications web orientées e-commerce et sites à fort trafic. L’entreprise apportera son expertise PaaS au projet européen, tout en s’assurant de la conformité de sa solution avec les exigences techniques de GAIA-X et de son intégration à l’offre fédérée.

« La sécurisation du cloud est un pilier essentiel de notre stratégie », a déclaré Frédéric Plais, co-fondateur et CEO de Platform.sh. « Nous sommes fiers de travailler aux côtés des entreprises et des autorités nationales et européennes pour poser les bases d’une infrastructure de données à laquelle l’ensemble de l’UE pourra faire confiance ».

Comme d’autres, Platform.sh pourra s’intéresser à la première plénière du French GAIA-X Hub, qui se tiendra le 22 janvier 2021. Au menu : l’actualité de GAIA-X et des data spaces.