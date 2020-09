GAIA-X : OVHcloud et T-Systems poussent un cloud « Made in Europe »

OVHcloud et T-Systems ont confirmé lundi coopérer dans le cadre de l’initiative Gaia-X. Un projet européen d’infrastructure et de services cloud.

Le partenariat entre les deux groupes porte sur une offre de cloud public. Celle-ci sera basée sur la plateforme open source OpenStack. L’offre doit pouvoir rivaliser avec celle de fournisseurs américains dominants le marché cloud mondial (AWS, Azure, Google Cloud…).

Il s’agit en outre de répondre aux exigences de sécurité, de conformité et de protection des données (RGPD) d’acteurs du secteur public, d’opérateurs d’importance vitale (OIV) et d’autres organisations actives dans des secteurs sensibles en Europe.

T-Systems, filiale informatique de Deutsche Telekom, a déclaré apporter son expertise technique des services IT, des datacenters et de l’infrastructure réseau.

OVHcloud, hébergeur internet et fournisseur français de services cloud, dit fournir à cette alliance ses connaissances liées au déploiement d’infrastructures IT.

Le partenariat entre les deux entreprises est « basé sur des valeurs communes de transparence, de réversibilité et de sécurité des données. [Toutes] sont fondamentales pour les membres fondateurs de Gaia-X que nous sommes », a rappelé par voie de communiqué Falke Weinreich, directeur général Europe Centrale d’OVHcloud.

La disponibilité de l’offre est prévue pour le début de l’année 2021.

