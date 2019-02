Galaxy Fold : 3 questions sur le smartphone pliable de Samsung

1 – Un smartphone pliable, c’est quoi ?

«Nous avons créé Galaxy Fold pour ceux qui souhaitent expérimenter ce qu’un appareil pliable haut de gamme peut faire, au-delà des limitations d’un smartphone traditionnel.» explique DJ Koh, President et CEO de la division IT & Mobile Communications de Samsung Electronics.

Sa démonstration aura duré à peine trois minutes. Assez pour permettre à certains de repérer la pliure au milieu de l’écran principal. Et de poser la question de la solidité de l’appareil.

> Ecran : le Gorilla Glass laisse place à un film plastique. Un dispositif est conçu pour supporter « des centaines de milliers d’ouvertures et de fermetures » affirme Samsung.

En position « fermée », l’écran affiche 4,6 pouces (1 960 x 840 pixels) qui s’élargit à 7,3 pouces (2 151 x 1 536 pixels) en mode « déplié ».

2 – Quelles spécifications ?

> Puissance : Galaxy Gold embarque deux batteries pour une capacité totale de 4 380 mAh

-12 Go de RAM

– Jusqu’à 512 Go de stockage et un lecteur latéral d’empreintes digitales.

> Photo : – Deux capteurs à l’avant et trois capteurs à l’arrière, comme le Galaxy S10.

– Des versions 4G et 5G seront proposées, avec un ticket d’entrée annoncé à 2 000 € en Europe.

– La mise en vente est prévue le 3 mai. Elle interviendra une semaine plus tôt aux États-Unis, pour un tarif de base annoncé à 1 980 dollars (AT&T et T-Mobile sont partenaires pour le lancement).

3- Quels logiciels pour le Galaxy Fold ?

> Système d’exploitation : Android Pie (9.0) avec un mode multitâche qui prend en charge trois applications.

– Google a récemment communiqué sur ses efforts en matière de « continuité » de l’expérience utilisateur entre les deux écrans.

À l’annonce du Galaxy Fold vont succéder d’autres smartphones pliables. Les constructeurs chinois Huawei, OPPO et Xiaomi (vidéo ci-dessous) ont toutes trois des ambitions, plus ou moins affirmées.

Crédit photos : © Samsung