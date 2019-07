Galaxy Note 10 : Samsung annonce sa nouvelle phablette

C’est désormais officiel, le Galaxy Note 10 sera dévoilé le 7 août à Brooklyn (New-York).

L’invitation figure le stylet S-Pen et l’objectif d’une caméra.





Comme à l’accoutumée, un flot de rumeurs a précédé l’arrivée du Galaxy Note 10 auquel on prête : – un design renouvelé dépourvu de bordures, de boutons physiques et d’une prise casque et des fonctions évoluées pour le S-Pen avec, entre autres, une caméra intégrée.

Il est aussi question d’au moins deux versions de la phablette de 6,4 et 6,6 pouces, dont un modèle compatible 5G.

Samsung profitera-t-il de la présentation du Galaxy Note 10 pour évoquer le cas du Galaxy Fold, son smartphone à écran pliable dont ignore toujours la date de lancement après son report suite à des problèmes techniques ?

Le constructeur est resté très discret et s’est contenté d’indiquer qu’il avait identifié tous les défauts et testait actuellement les solutions pour y remédier.

Dans la foulée, Huawei a lui aussi décidé de repousser la sortie de son Mate X à écran pliable afin d’approfondir les tests. Le géant chinois a indiqué que le téléphone serait lancé au plus tard en septembre.

Le précédent modèle, le Galaxy Note 9, a été lancé l’été dernier.