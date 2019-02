Galaxy S10 : 4 choses à savoir sur le 1er smartphone 5G

La dixième édition de la génération Galaxy S a été officialisée ce 20 février 2019 par Samsung : quatre modèles de 5,8 à 6,7 pouces qui embarquent Android Pie (9.0) avec une puce Exynos 9820 pour les versions européennes.

1- Gabarit

-Taille : 162,6 x 77,1 x 7,94 mm

– Poids : 198 g

– Ecran :6,7 pouces

– Dalle : Quad HD+ AMOLED

– Un capteur d’empreintes digitales logé sous l’écran ( sauf pour le Galaxy S10e.)

2- Connectivité

– Prise en charge du Wi-Fi 6 et de la LTE catégorie 20 (jusqu’à 2 Gbit/s de débit théorique).

– Un système de recharge sans fil inversée.

3 – Prix Gamme Galaxy S10

– 128 Go : 909 €

– 512 Go : 1 159 €

– 1 To : 1609 €

– Galaxy S10+ : 1259 €

4 – Galaxy S10 5G

On sait que c’est Orange qui distribuera le premier smartphone 5G en France cet été mais on ignore encore son prix. Côté spécifications, le Galaxy S10 5G ( avec sa batterie 4 500 mAh ) embarque 6 capteurs photo, dont 1 « ultra-grand-angle » (123 degrés), 1 zoom et de quoi gérer la profondeur de champ, y compris en temps réel lors de la capture d’une vidéo (Apple le permet pour la prise de photos).

Samsung et Adobe ont développé une version spécifique du logiciel de montage Premiere Rush CC. Un SDK permet l’intégration des capacités photo des Galaxy S10 dans des applications tierces. Snapchat fait partie des premiers partenaires annoncés.

Photos d’illustration © Samsung