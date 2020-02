Galaxy S20 : ce que Samsung a ajouté… et retiré

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

1 To de stockage sur les smartphones Galaxy S ? C’est terminé avec la génération 2020.

Samsung n’a pas reconduit cette option proposée sur les Galaxy S10 et S10+, lancés l’an dernier.

Les Galaxy S20 et S20+, tout juste officialisés, leur succèdent, accompagnés d’un troisième modèle : le S20 Ultra.

Le réservations ont démarré en France. Elles s’échelonneront jusqu’au 8 mars, pour un lancement commercial le 13.

Le ticket d’entrée est fixé à 909 € TTC pour la version 4G du S20 (en photo ci-contre). La tarif de base était le même pour le S10.

D’une génération à l’autre, on note une légère prise de volume, en contrepartie d’un écran plus grand et d’une capacité de batterie accrue :

Galaxy S10 : 149,9 x 70,4 x 7,8 mm pour 157 g ; écran 6,1 pouces 3 040 x 1 440 ; batterie 3 400 mAh

Galaxy S20 : 151,7 x 69,1 x 7,9 mm pour 163 g ; écran 6,2 pouces 3 200 x 1 440 ; batterie 4 000 mAh

Galaxy S20 : jusqu’à 12 Go de RAM

Au niveau du stockage, l’option 512 Go disparaît, au profit d’une seule configuration à 128 Go. Samsung y associe 8 Go de RAM pour la version 4G et 12 Go pour la version 5G (100 € plus chère).

D’une génération à l’autre, on reste sur un module photo à trois capteurs. Avec des changements néanmoins :

Galaxy S10 : 12 mégapixels f/1.5 + 16 mégapixels f/2.2 + 12 mégapixels f/2.4 ; centrés et disposés à l’horizontale

Galaxy S20 : 12 mégapixels f/2.2 (120 °) + 12 mégapixels f/1.8 (79 °) + 64 mégapixels f/2.0 (76 °) ; disposés à la verticale et localisés en haut à gauche

Le capteur 64 mégapixels permet un zoom x3 sans perte (x2 sur le S10) et l’enregistrement vidéo 8K à 24 images par seconde.

En façade, on reste sur un écran de type « Infinity-O », avec un poinçon dans lequel se loge l’appareil photo.

Samsung a développé des fonctionnalités logicielles parmi lesquelles Single Take. Principe : enregistrer une vidéo de 10 secondes en se servant de tous les capteurs et laisser le téléphone sélectionner des clichés.

Galaxy S20+ : pas moins de 1 000 €

Il faut compter au minimum 1 009 € TTC pour le S20+.

Le module photo principal est le même que sur le S20, avec un capteur supplémentaire pour gérer la profondeur de champ. En façade, on retrouve le capteur 10 mégapixels f/1.9… assorti d’un second capteur (8 mégapixels, f/2.2).

Là aussi, on constate une prise de poids et de volume :

Galaxy S10+ : 157,6 x 74,1 x 7,8 mm pour 175 g ; écran 6,4 pouces 3 040 x 1 440 ; batterie 4 100 mAh

Galaxy S20+ : 161,9 x 73,7 x 7,8 mm pour 186 g ; écran 6,7 pouces 3 200 x 1 440 ; batterie 4 500 mAh

La version 4G est livrée avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La version 5G, avec 12 Go de RAM et de 128 à 512 Go de stockage.

Galaxy S20 Ultra : 108 mégapixels à l’arrière

Le S20 Ultra (ci-contre) affiche un tarif de base à 1 359 € TTC. Il embarque le même processeur que les S20 et S20+ (pour le marché français, un Exynos 990).

Avec son écran 6,9 pouces (3 200 x 1 440) et sa batterie de 5 000 mAh, il atteint 220 g pour 166,9 x 76 x 8,8 mm.

Il existe deux variantes à 12 Go de RAM (128 ou 256 Go de stockage) et une à 16 Go (512 Go de stockage).

Le module photo comprend également trois capteurs, en plus de celui dédié à la profondeur de champ. On trouve deux grands-angles (12 mégapixels, f/2.2, 120 ° et 108 mégapixels, f/1.8, 79 °) assortis d’un zoom (48 mégapixels, f/3.5, 24 °). Ce dernier permet un agrandissement jusqu’à x100 (dont x10 sans perte). À l’avant, le capteur est annoncé à 40 mégapixels (f/2.2).

Samsung lâche la prise jack

L’ensemble des Galaxy S20 disposent d’écrans 120 Hz avec lecteur d’empreinte intégré. Samsung les livre avec Android 10 Q additionné de la surcouche logicielle One UI.

La prise jack, conservée sur la génération S10, disparaît au même titre que le bouton physique dédié à l’assistant Bixby.

Le S20 Ultra est fourni avec un chargeur 45 W, contre 25 W pour les deux autres modèles. Tous deux permettent d’utiliser l’application DeX en mode Lite, c’est-à-dire sans station d’accueil, avec un simple adaptateur USB-C vers HDMI.

Photos d’illustration © Samsung