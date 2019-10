Galaxy Tab Active Pro : Android rempile sur les tablettes durcies de Samsung

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Vous attendiez la Galaxy Tab Active Pro ? Elle n’arrivera finalement pas à la mi-octobre.

Samsung avait annoncé cette échéance lors de l’IFA, théâtre de la présentation du produit.

Il communique désormais sur un lancement commercial en novembre. Sans revenir sur le prix de base initialement indiqué, à savoir 679 € TTC.

La Galaxy Tab Active Pro complète, au catalogue de terminaux durcis Samsung, la Galaxy Tab Active2, une 8 pouces proposée à partir de 479 € TTC.

Elle embarque également Android (en version 9), mais dispose d’un écran plus grand. 10,1 pouces en l’occurrence, en définition 1 920 x 1 200 sur technologie TFT (luminosité : 480 nits). Sa sensibilité est réglable.

L’ensemble est annoncé à un peu plus de 650 g pour environ 1 cm d’épaisseur*. Il est certifié IP68 et MIL-STD-810G, sur les bases respectives d’un test d’immersion (30 minutes à 1,5 m de profondeur en eau douce) et de chute (de 1,5 m de haut sur du contreplaqué posé sur du béton).

Sous le capot, on trouve une puce Qualcomm Snapdragon 670 (2 cœurs Cortex-A75 à 2 GHz ; 6 cœurs Cortex-A55 à 1,7 GHz), 4 Go de RAM (DDR4) et 64 Go de mémoire de stockage.

Le connecteur magnétique est le même que sur la Galaxy Tab Active2. Il s’assortit d’un port USB-C. NFC et GPS sont également livrés en standard. La version 4G prend en charge les principales bandes de fréquences utilisées en France (700, 800, 1 800 et 2 600 MHz).

Samsung garantit de maintenir le produit en vente pendant deux ans et de fournir des correctifs de sécurité pendant quatre ans.

* Avec la batterie amovible de 7 600 mAh, annoncée à 15 h d’autonomie.

Photos d’illustration © Samsung Electronics