Gartner Hype Cycle 2022 : évolution technologique… ou terminologique ?

Réseaux composables, chiffrement homomorphe, finance décentralisée… Autant de technologies qui, d’une année sur l’autre, ont disparu du « Hype Cycle » de Gartner. Elles ne sont pas les seules, et de loin. Mais c’est une habitude. Entre 2020 et 2021, beaucoup étaient aussi passées à la trappe, à l’image de la 5G privée, des transistors au carbone et de l’informatique « légère » en périphérie.

IA : une présence moins explicite au Hype Cycle

Parmi les quelques-unes qui ont traversé les années, il y a l’IA générative (capable de produire ses propres concepts). Elle est toutefois, cette année, appliquée plus précisément au design.

Le « développement augmenté par IA » présent en 2020 a quant à lui changé de bannière. En 2021, on était passé à « ingénierie logicielle augmentée par IA ». En 2022, on est sur la « génération de code par IA ».

De manière générale, l’IA « en tant que telle » s’est faite moins présente au Hype Cycle. Elle subsiste sous deux grands angles : l’IA causale et les modèles dits de fondation (réseaux de neurones avec apprentissage par transfert pour le traitement du langage). Alors qu’en 2020, Gartner listait, pêle-mêle, les réseaux antagonistes, l’apprentissage non supervisé, l’IA explicable et l’IA responsable.

Écosystèmes et maillages

Sur la partie données, la data fabric de 2020 avait été additionnée, en 2021, de la gestion des métadonnées actives. Elle tire sa révérence cette année, remplacée par un concept plus englobant : les écosystèmes data cloud. Auxquels s’ajoutent l’observabilité et la télémétrie ouverte.

Côté cybersécurité, on ne parle plus de SASE, mais de gouvernance dynamique du risque et d’architectures maillées (unification des outils). Le cloud, lui, reste « vertical » (ciblant des industries), mais n’est plus « souverain » : il est désormais « durable ». Quant aux applications « composables » (faites de composants interchangeables), elles laissent la place aux « superapps », décrites comme des applications mobiles composites donnant accès à des « micro-applications ».

Web3 et métavers rejoignent les NFT

Parmi les « petits nouveaux », Web3 et métavers rejoignent les NFT, apparus au Hype Cycle en 2021. Ils côtoient toujours les identités décentralisées (ex-« bring your own identity »). Les jumeaux numériques font quant à eux leur retour, mais dans une version plus spécifique : « clients » en 2022, contre « individus » en 2020.

Niveau RH, Gartner mentionnait, en 2021, les applications de communication entre employés. Cette fois, il fait figurer dans son Hype Cycle les « marketplaces internes de talents », capables d’automatiser l’organisation du travail.

Illustration principale © Pixabay via pexels