Géolocalisation : ruée vers l’or sur les smartphones

Ce que les Américains auraient refusé au gouvernement, ils y ont consenti application par application.

Le New York Times dresse ce constat à propos de la géolocalisation des smartphones.

Son analyse se fonde sur un fichier issu d’une société qui traite ce type de données.

Dans le fichier en question figurent « plus de 50 milliards » d’informations de localisation collectées sur plusieurs mois entre 2016 et 2017. Elles proviennent d’environ 12 millions de smartphones.

Ces traces ont permis de reconstituer des parcours… et il n’a pas fallu grand-chose pour les relier à des individus.

Parmi eux, des policiers, des journalistes, des avocats, des activistes ou encore un employé de Microsoft qui s’est rendu à plusieurs reprises chez Amazon… où il a fini par prendre ses fonctions.

Le New York Times souligne s’être contenté d’examiner les données sans leur additionner d’informations de profilage tels que des identifiants publicitaires.

En l’état, l’autorégulation prime dans cette « industrie de la géolocalisation ». Des lois ont toutefois émergé dans certains États. La Californie, par exemple, a voté en 2018 une loi sur la protection des données apparentée à un « RGPD allégé ».

