Gestion d’accès privilégiés : Bomgar et BeyondTrust fusionnent

Passé sous le contrôle du fonds Francisco Partners en début d’année, Bomgar a confirmé cette semaine acquérir, auprès de Veritas Capital, l’éditeur BeyondTrust. L’entreprise basée à Phoenix (Arizona) a développé une plateforme de gestion d’accès privilégiés (PAM).

Elle permet aux organisations de gérer et adapter les privilèges d’accès à l’évolution des menaces qui pèsent sur leurs terminaux, serveurs, objets connectés (IoT), réseaux d’entreprise et environnements cloud. Sur un marché à forte dynamique concurrentielle.

L’opération, dont le montant n’a pas été communiqué, va permettre au nouvel ensemble d’opérer sous le nom de BeyondTrust. En revanche, le siège de la firme sera bien installé à Atlanta (Géorgie, États-Unis), sur les terres de l’actuel Bomgar… Lui-même fournisseur de logiciels de gestion d’accès privilégiés et de support à distance.

D’ailleurs, Matt Dircks, son directeur général (CEO), reste aux commandes du nouveau groupe. Il s’est exprimé sur ce rachat dans un récent billet de blog.

19 000 clients

« BeyondTrust évolue dans l’industrie de la cybersécurité depuis plus de trois décennies ». Depuis, l’entreprise « s’est hissée au sommet du marché de la gestion des accès privilégiés, pourtant extrêmement compétitif » (CyberArk, Thycotic, One Identity…), a déclaré le dirigeant.

La technologie de BeyondTrust et sa base installée de clients ont motivé le rachat. Mais pas seulement. La reconnaissance du marché (analystes), un solide réseau de partenaires de distribution et technologiques, ses experts en cybersécurité et l’image de marque de la frime, ont également séduit Bomgar et Francisco Partners.

En octobre 2018, Bomgar prévoit de boucler l’acquisition de BeyondTrust.

L’entreprise ainsi formée aura une taille critique lui permettant de constituer un portefeuille étendu de solutions de protection des identifiants et sessions privilégiées. Elles seraient utilisées par plus de 19 000 clients (dont 4000 clients de BeyondTrust) dans le monde, France incluse.

(crédit photo © shutterstock.com)