Gestion des API : le multicloud, horizon encore lointain ?

Peut-on remplacer les solutions de gestion du cycle de vie des API par des iPaaS ou des plates-formes low code ? Dans le Magic Quadrant qu’il dédie aux premières, Gartner estime que non. Pour une question de couverture fonctionnelle, nous explique-t-on, il vaut mieux envisager ces produits comme des compléments.

Ce constat figurait déjà dans l’édition 2021 du même Quadrant. Le cabinet américain n’avait en conséquence pas intégré, dans son évaluation, les offres relevant de ces marchés adjacents. Il n’avait pas non plus tenu compte de celles spécifiques à un secteur d’industrie. Bis repetita cette année, sur l’un et l’autre point. Il y a, en revanche, du changement sur les critères technologiques à remplir.

L’an dernier, il fallait proposer au moins deux des cinq éléments suivants :

– Portail développeurs (catalogue d’API en self-service)

– Passerelle(s) API native(s) ou tierce(s)

– Gestion des stratégies et analyse de l’usage

– Outils de conception et de développement d’API

– Outils de test

« Seulement » deux sur cinq ? Gartner affirmait que la couverture de l’ensemble du cycle de vie des API n’était pas encore une constante chez les offreurs. Il ne le mentionne plus cette année… et a fait des trois premiers éléments des critères obligatoires. Les deux autres étant facultatifs, tout comme d’autres capacités « avancées » de type gestion d’écosystème et gouvernance automatisée.

Les critères « business » ont eux aussi évolué. D’un minimum de 150 clients payants, on est passé à 200. Et il fallait avoir réalisé non plus 30 M$ de chiffre d’affaires sur l’exercice précédent, mais 40 M$ (ou 10 M$ vs 8 M$ pour les produits open source ou open core) – maintenance et services professionnels inclus.

API et multicloud : on y tend…

Au rang des constats déjà établis l’an dernier et qui demeurent, il en est un à propos des approches commerciales. Elles ne sont pas toujours clairement segmentées entre les trois grandes typologies de clients. À savoir ceux qui cherchent à développer des modèles économiques à partir d’API, ceux qui veulent intégrer des systèmes existants et ceux qui désirent construire des architectures « modernes ».

L’an dernier, Gartner expliquait qu’aucun fournisseur ne proposait une prise en charge solide de la gestion d’API en multicloud. Le discours version 2022 évolue un peu, sous l’angle de la gestion des API distribuées. Une « grosse tendance »… conséquence, entre autres, des stratégies multicloud. Mais aussi du gain en popularité des passerelles cloud et/ou légères et de la centralisation de leur gestion.

Le gain en maturité se manifeste également par l’amélioration des fonctionnalités de sécurité. Et par la dynamique persistante de fusions-acquisitions, avec en tête de liste le passage de Boomi dans le giron des fonds Francisco Partners et TPG.

Photo d’illustration © AndSus – Adobe Stock