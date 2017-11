Gestion de la mobilité : IBM ouvre un Cloud Maas360 en France

IBM fait le choix du local pour ses services Cloud. Plus particulièrement pour MaaS360 with Watson. Big Blue annonce aujourd’hui l’ouverture d’un nouveau datacenter Cloud en France dédié à son offre cognitive de gestion unifiée des terminaux (UEM).

Pour l’heure, l’entreprise d’Armonk reste discrète sur les capacités de son datacenter. Tout ce que l’on sait est que le centre est implanté en région parisienne. De plus amples détails devraient être fournis le 6 décembre prochain.

En vue du RDPD

En choisissant de localiser sa solution sur le sol national, IBM entend mieux servir et rassurer les utilisateurs. D’abord en garantissant l’hébergement des données en France. Ensuite, en assurant la préservation des données personnelles de chaque utilisateur. Deux points qui entendent aider les entreprises à se conformer au RGPD (ou GDPR), le règlement européen sur la protection des données personnelles qui entrera en vigueur le 25 mai 2018.

Qui plus est, le fournisseur américain assure mettre à disposition une équipe locale d’experts qui pourront au besoin assister les clients dans le déploiement de la solution (via les Mobility Success Services) en s’exprimant dans la langue de Molière. Un service appréciable pour les utilisateurs n’étant pas très à l’aise avec celle Shakespeare.

Toutes les plates-formes mobiles

MaaS360 with Watson intéressera les entreprises qui souhaitent gérer et sécuriser les données de leurs terminaux mobiles, smartphones, tablettes, PC et autres objets connectés sous Android, iOS et Windows. L’offre SaaS propose la gestion des terminaux comme celle des applications et des identités tout en offrant le contrôle des dépenses ou encore des outils de synchronisation et d’édition de documents bureautiques.

Des services d’information et d’analytique sont également proposés à travers Watson aux côtés de solutions de protection contre les menaces avec IBM X-Force. Des solutions qui, en France, ont séduit des entreprises comme Vinci Energies, le Groupe Coriance ou encore Bouygues Telecom Entreprise.

La France s’inscrit comme le 6e Cloud MaaS360 dans le monde (sur les 47 datacenters qu’exploite IBM dans 26 pays). D’autres ouvertures de centres SaaS dédiés à la gestion unifiée des terminaux sont attendus en 2018.

