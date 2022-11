Gestion des API : Bump.sh lève 4 millions €

Opération transformation pour Bump.sh. Avec sa levée de fonds de 4 millions €, la start-up spécialisée dans la gouvernance des écosystèmes d’APIs va faire évoluer son offre.

Elle est construite sur un service permettant de synchroniser les équipes techniques et produit autour d’une source unique d’informations 100% automatisée qui analyse en continu les schémas d’API (Swagger, OpenAPI ou AsyncAPI) d’un écosystème.

Bump.sh génère et agrège l’intégralité des documentations d’APIs au même endroit, identifie automatiquement les changements, et alerte les collaborateurs en cas de changement non rétro-compatible. Elle revendique plus de 200 clients.

Bump.sh va évoluer en plateforme

Bump.sh veut utiliser la levée de fonds pour enrichir son offre avec une véritable plateforme capable de supporter toutes les technologies d’API.

Autre développement prévu : proposer des fonctionnalités de collaboration avancées (change reviews, workflows automatisés, notifications, gestion fine des accès, etc …) ainsi que la multiplication des possibilités d’intégrations. Le recrutement de 20 collaborateurs dans différentes de fonctions techniques est également inscrit sur la feuille de route.

« En prenant en compte dès le départ l’arrivée des nouvelles technologies d’APIs et l’hybridation des écosystèmes, nous avons pris une avance considérable sur les autres acteurs. Cette levée de fonds va nous permettre de creuser cet écart, et de transformer notre produit en une plateforme de collaboration incontournable. » se félicite Sébastien Charrier, CEO de Bump.sh.

“Bump.sh répond à un besoin devenu majeur, dans un écosystème où les APIs sont désormais le cœur névralgique de tout service connecté. Leur plateforme nous a séduit car elle se focalise sur des besoins de collaboration entre humains, quels que soient les choix d’architecture technique, et garantit d’accompagner les équipes sur les technologies d’API actuelles et futures. ” souligne Kevin Kuipers, co-fondateur et General Partner de Galion.exe.

Dans son dernier Magic Quadrant, Gartner souligne le dynamisme du marché des API mais aussi sa fragilité économique accentuée par la crise Covid. Plusieurs fournisseurs classés par le passé n’ont pas atteint le seuil de 30 M$ (ou 8 M$ pour les produits open source ou open core, support et services inclus) de revenus requis. D’autres n’ont pas atteint le seuil de clients requis , soit au moins 150 payants en 2020.