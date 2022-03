Gestion des vulnérabilités : Hackuity lève 12 millions €

Fondée en 2018 par deux anciens d’Orange Cyberdéfense, Hackuity propose une plateforme qui permet de standardiser et centraliser les différentes failles logicielles avant qu’elles ne puissent être exploitées. La solution qualifie automatiquement les risques liés à ces failles afin de les prioriser et de mobiliser des équipes de manière ciblée.

Les failles sont des erreurs dans le développement, la configuration ou le codage de logiciels qui peuvent être exploitées à des fins malveillantes.

“Avec les années, la gestion des vulnérabilités est devenue moins efficace et trop d’organisations font aujourd’hui la une des journaux à cause de cyberattaques qui auraient pu être évitées”, explique . “Nous nous sommes donnés pour quête de révolutionner cette pratique fondamentale de la cybersécurité afin de permettre aux entreprises de quantifier et d’améliorer objectivement leur cybersécurité. Les organisations, grandes et petites, doivent pouvoir mener leurs activités en toute sérénité, avec la garantie que leur posture sécurité est solide et peut faire face aux vagues incessantes cyberattaques dont notre monde numérique est la cible.” explique Patrick Ragaru, CEO et co-fondateur d’Hackuity avec Pierre Polette.

12 millions € en série A

Pour sa première levée en série A de 12 millions €, Hackuity a pu compter sur le soutien de Sonae IM et de la Banque des Territoires, déjà présente à ses côtés ddepuis 2021. L’éditeur avait déjà levé près de 3 millions en pré-seed et seed, en 2018 et 2019 (1).

Les objectifs affichés sont le renforcement de la R&D et de son activité commerciale en France, en Europe et en Asie soutenu par le recrutement de Pierre Samson, ancien patron de la zone Asie-Pacifique chez Alcatel-Lucent, en tant que chief revenue officer.

Bien implantée dans l’écosystème cyber, Hackuity a remporté en 2021 les prix de l’innovation décernés par les deux grands évènements du secteur : le Forum International de la Cybersécurité

( Lille) et Les Assises (Monaco).

(1) Source : Crunchbase