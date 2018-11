Gestion des terminaux : une priorité contrariée pour les équipes IT

Les équipes en charge de la sécurité IT ignorent encore parfois le nombre exact de terminaux gérés par leur organisation, rapporte LogMeIn infographie à l’appui.

L’enquête promue par l’éditeur de logiciels a été menée par Lab42. 1000 professionnels de la sécurité informatique ont été interrogés en Europe et en Amérique du Nord.

88% d’entre eux considèrent la gestion des terminaux (endpoint management) comme une priorité. Et la majorité estime en moyenne à 750 le nombre de terminaux et serveurs gérés par leur organisation. Néanmoins, 30% disent ignorer le nombre d’appareils concernés.

Vers une sécurité proactive ?

71% déclarent tout de même s’occuper activement de la protection du matériel. Mais ils ne sont plus que 56% à l’affirmer pour la sécurité logicielle et 52% pour la sécurité sur mobile.

De surcroît, la majorité n’utilise pas de solutions dédiées pour réduire le risque.

Toutefois, 26% des répondants investissent dans des solutions d’automatisation et d’alertes proactives. Seuls 17% le font pour des solutions anti-malwares. Or, les malwares constituent la menace la plus préoccupante pour 58% des professionnels. Les ransomwares (48%) et les comportements risqués des employés (45%) arrivent ensuite.

Enfin, 14% se tournent vers la gestion de correctifs tiers… LogMeIn et d’autres fournisseurs de logiciels d’accès/support à distance aux terminaux doivent donc encore convaincre.

