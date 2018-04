Voici 10 ans que la plateforme collaborative fédèrent les développeurs de la planète. Pour l’occasion, Silicon.fr publie les 10 dates clé ( en version raccourcie) choisies par la communauté GitHub pour fêter sa courte et riche histoire.

10 avril 2008 : Naissance officielle de GitHub

La fin de la version bêta privée marque la naissance officielle de GitHub. Objectif : connecter les développeurs et de faciliter leur collaboration avec Git.

Lire le messsage de lancement

3 avril 2008 : Git et GitHub accueillent Rails

Ruby on Rails est l’un des premiers projets open source de grande envergure à avoir rejoint GitHub alors que la plateforme était encore en phase bêta privée.

3 janvier 2009 : invention du Bitcoin

À ce jour, le projet Bitcoin a enregistré plus de 18 000 fourches et plus de 500 auteurs de demandes d’extraction fusionnées, inspirant des milliers d’autres projets de blockchain sur GitHub,

21 mai 2009 : lancement de Node.js

Avec Node.js, les développeurs peuvent créer des applications complexes côté serveur et côté desktop pour différents systèmes d’exploitation en utilisant des bibliothèques et des frameworks comme Angular, Ember, React, jQuery et Vue.

Auhourd’hui, c’est un des plus riches écosystèmes de bibliothèques et d’outils avec près de 2 000 contributeurs

26 novembre 2010 : Rails Girls organise son premier atelier Summer of Code

Le groupe de codeuses Rails Girls a organisé son premier événement à Helsinki en 2010. En 2013, le groupe a lancé Summer of Code, un projet international qui finance les femmes et les personnes non binaires pendant trois mois au cours desquels elles travaillent à plein temps sur des projets open source.

28 février 2011 : Première demande d’extraction de Travis CI

Le lancement de Travis CI en 2011 a apporté une solution d’intégration continue (CI – Continuous Integration) fiable et cohérente aux projets privés et open source.

1er janvier 2012 : JavaScript devient le langage le plus populaire sur GitHub

Il devance Ruby, Java et Python. C’est toujours le langage la plus prisé sur GitHub.

16 janvier 2013 : le cap des trois millions d’utilisateurs est franchi

C’est aussi l’année du 10 millionième dépôt de la communauté, dont le référentiel contenant le projet Open Data.

9 juin 2014 : lancement de Docker 1.0

Un peu plus d’un an après sa version initiale, Docker 1.0 voit le jour en mettant le programme conteneur de Docker à la disposition des datacenters d’entreprise et du cloud.

21 juillet 2014 : premier atelier Django Girls

Le premier atelier Django Girls a eu lieu lors de l’événement EuroPython 2014 organisé à Berlin, marquant le coup d’envoi de quatre années de formation et de soutien aux femmes du monde entier.

23 octobre 2014 : Microsoft met son framework .NET en open source

Le freamework .NET et la fondation .NET furent les premières initiatives de Microsoft en faveur des logiciels open source. Aujourd’hui, l’entreprise gère plusieurs centaines de projets open source, parmi lesquels VS Code, qui a totalisé l’année dernière le plus grand nombre de contributeurs, tous projets confondus, et TypeScript, l’un des langages qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2017.