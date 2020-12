GitHub cible les 100 millions de développeurs

La communauté mondiale formée autour de GitHub s’étend et se diversifie. C’est l’un des enseignements du GitHub Octoverse Report 2020.

La plateforme de développement et de code partagé, filiale de Microsoft, revendique dorénavant 56 millions de développeurs/utilisateurs dans le monde.

Les trois profils les plus représentés sont les :

1. Développeurs (54% du total des utilisateurs en 2020, contre 60% en 2016)

2. Educateurs/formateurs (23% en 2020, contre 17% en 2016)

3. Spécialistes data (10% cette année, +3 points en 4 ans)

72% des sociétés du classement Fortune 50 utilisent GitHub Enterprise.

66% des utilisateurs actifs de GitHub sont basés hors d’Amérique du Nord. 27% se connectent depuis l’Europe.

Globalement, la communauté open source est la plus étendue.

Qu’en est-il des langages de programmation les plus utilisés ?

Python et TypeScript montent en puissance

JavaScript, Python et Java sont encore les langages de programmation les plus populaires auprès de la communauté. TypeScript, C#, PHP, C++, C, Shell et Ruby suivent dans le top 10.

Tous choix technologiques confondus, les utilisateurs de GitHub sont à l’origine de plus de 1,9 milliard de contributions sur un an. Ils ont également créé plus de 60 millions de nouveaux référentiels publics et privés.

Autre enseignement du rapport, la plupart des vulnérabilités proviennent d’erreurs et non d’attaques malveillantes.

« Les attaques malveillantes sont plus susceptibles d’attirer l’attention dans les cercles de cybersécurité. Pourtant, 83% des vulnérabilités (CVE) pour lesquelles GitHub lance des alertes sont liées à des erreurs », ont indiqué les auteurs. Ces failles peuvent être ignorées pendant plus de 4 ans avant d’être identifiées. Lorsqu’elles le sont, les mainteneurs concernés libèrent un correctif « en un peu plus de quatre semaines » en moyenne.

Github ambitionne d’atteindre les 100 millions de développeurs à horizon 2025.