GitHub Copilot : ce qui va changer avec GPT-4

Comment utiliser Tailwind avec Next.js ? GitHub Copilot devrait pouvoir, à l’avenir, répondre à ce genre de question. La capacité à croiser des documentations est en tout cas sur la feuille de route. Elle s’inscrit dans un projet qui vient d’être ouvert au public, avec une liste d’attente.

Ce projet, c’est Copilot for Docs. En l’état, il englobe les documentations de GitHub, React, Azure et MDN (Microsoft Developer Network).

La prise en charge des documentations internes est aussi sur la roadmap. Au même titre que l’indexation d’autres types de ressources (tickets, PR, discussions, wikis) et la détection des versions.

Autre projet à expérimenter avec liste d’attente : Copilot for Pull Requests. Principale fonctionnalité pour le moment : générer des descriptions de PR à partir de tags. GitHub compte y ajouter, à plus long terme, la suggestion de tests unitaires, entre autres. Il est aussi question d’apporter une assistance au traitement des tickets.

Copilot for CLI est aussi ouvert à l’expérimentation. Il consiste en une intégration de l’assistant dans le terminal. Avec trois commandes à disposition pour générer des instructions, des boucles ou encore des flags.

Le projet Copilot Chat apporte quant à lui une interface conversationnelle dans Visual Studio et Visual Studio Code. Les usages potentiels vont de la génération de tests unitaires (déjà possible avec GitHub Copilot) à la suggestion de correctifs en passant par le pilotage de l’IDE. Une tâche qu’on peut éventuellement accomplir à la voix, avec Copilot Voice, lui aussi en phase de test.

