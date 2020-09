GitHub déploie l’interface GitHub CLI 1.0

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La plateforme de développement et de partage de code GitHub a annoncé la disponibilité de la version 1.0 de son interface en ligne de commande GitHub CLI.

Libre et open source, GitHub CLI 1.0 est disponible en téléchargement sous Windows, Linux et macOS. Il s’agit en outre de bénéficier de GitHub en ligne de commande.

Avec GitHub CLI 1.0, les développeurs peuvent effectuer les tâches suivantes :

– Exécuter tout leur flux de travail (workflow) GitHub à partir du terminal ;

– Appeler l’API GitHub pour créer le script de « presque » n’importe quelle action, et définir un alias personnalisé pour chaque commande ;

– Se connecter à GitHub Enterprise Server, en plus de GitHub.com.

GitHub CLI est également disponible avec des dépôts hébergés sur GitHub Enterprise Server 2.20+. Ce qui, selon GitHub, était la plus grande attente des bêta-testeurs.

La version 1.0 a été précédée par une version bêta déployée en février dernier.

Depuis, les utilisateurs de GitHub CLI ont créé « près de 250 000 requêtes de tirage (pull requests), effectué plus de 350 000 propositions de fusion (merges) et remonté plus de 20 000 anomalies (issues) », a déclaré GitHub dans un billet de blog.

Les contributions et les premiers retours de la communauté alimentent la v1.0.

Pour les futures versions de GitHub CLI, la filiale de Microsoft dit travailler à l’amélioration du support de l’édition des issues et des pull requests, et à l’ajout de commentaires.

GitHub CLI 1.0 is here 🎉

Take GitHub to the command line and interact with repositories, issues, pull requests, releases, and more.

✓ Free and open source

✓ Available for macOS, Windows, Linux

✓ GitHub Enterprise Server supported

Download it now: https://t.co/sWwgXttURj pic.twitter.com/JDTcsumffm

— GitHub (@github) September 17, 2020