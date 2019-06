GitHub Desktop 2.0 renforce la prise en charge des workflows

GitHub Desktop 2.0 pour macOS et Windows inclut les fonctionnalités de rebasing (changement de base d’une branche) et de stashing (remisage).

GitHub, plateforme de code partagé, a officiellement lancé GitHub Desktop 2.0. Son application desktoppour postes de travail sous macOS et Windows.

Les fonctionnalités de prise en charge des workflows ont été renforcées ou simplifiées.

Il est notamment possible de résoudre plus facilement des conflits de fusion de branche, co-écrire des commits et consulter aisément les demandes de tirage (pull requests) GitHub.

Billy Griffin, manager produit chez GitHub, l’a expliqué dans un billet de blog.

« Depuis la version GitHub Desktop 1.0, des fonctionnalités ont été mises en place pour permettre de stimuler une dynamique d’équipe dans la créativité et la collaboration : il est possible d’ajouter des émoticônes aux messages de validation, d’associer un co-auteur de commit simplement en mentionnant son nom d’utilisateur GitHub. Mais aussi d’envoyer son travail sur GitHub en incluant les prochaines étapes lors de son commit. Partager le crédit pour le travail accompli en collaboration n’a jamais été aussi simple. »

GitHub, dans le giron de Microsoft dorénavant, va plus loin.

Les fonctionnalités de rebasing et stashing sont désormais prises en charge par GitHub Desktop 2.0

Changement de branche et remisage

Pour le stashing, « avec GitHub Desktop 2.0, si les utilisateurs ne sont pas prêts à valider un travail, ils ont la possibilité de déplacer des modifications sur une nouvelle branche ou bien de les laisser sur leur branche actuelle. »

De plus, « Desktop 2.0 supporte à présent le rebasing (remisage et nettoyage), permettant de conserver ainsi un historique de validations propre. »

« À l’avenir, les utilisateurs peuvent s’attendre à retrouver plus d’interactions entre GitHub.com et GitHub Desktop pour être plus productifs. La première étape pour GitHub consiste à intégrer étroitement les pull requests entre GitHub et GitHub Desktop. »