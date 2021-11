GitHub : les développeurs retrouvent la voie de la productivité

GitHub, plateforme de développement et de code partagé désormais dirigée par Thomas Dohmke, livre son rapport annuel Octoverse. Que retenir de cette édition 2021 ?

GitHub revendique à ce jour une communauté de 73 millions de développeurs/utilisateurs, dont 16 millions de nouvelles recrues en 2021. 43,2% des utilisateurs actifs de la plateforme sont basés en Amérique du Nord. 33,5% se connectent depuis l’Europe, 15,7% depuis l’Asie, 3,5% depuis l’Océanie, 3,1% depuis l’Amérique du Sud et 1% depuis l’Afrique.

Globalement, la productivité des équipes retrouve son niveau pré-pandémique. Les développeurs de la communauté sont à l’origine de 61 millions de nouveaux référentiels créés sur l’année. Et de 170 millions de requêtes de tirage (pull-requests) fusionnées.

Aussi, le travail hybride progresse. Ainsi, 47,6% des répondants* souhaitent bénéficier à la fois du travail à distance et en présentiel, alors qu’ils étaient 28% à le pratiquer avant la crise sanitaire. 38,8% s’attendent à télétravailler uniquement (ils étaient 26,5% avant la pandémie) et 11% « seulement » opteraient pour un retour au bureau (contre 41% par le passé).

Des développeurs et des langages courtisés

Du côté des langages de programmation les plus utilisés, le rapport relève peu de changements. JavaScript, Python et Java sont à nouveau les plus populaires auprès de la communauté. Tandis que TypeScript, C#, PHP, C++, Shell, C et Ruby suivent dans le top 10.

Autre enseignement de l’étude, les équipes et les développeurs qui s’appuient sur l’automatisation pour écrire et déployer du code obtiennent des performances 27% supérieures lorsqu’il est question de projets open source.

La productivité et la satisfaction au travail seraient également plus élevées chez les développeurs qui bénéficient du mentorat et de lignes directrices claires, selon la filiale de Microsoft.

Enfin, 84% des sociétes du classement Fortune 100 utilisent GitHub Enterprise.

* Plus de 40 000 développeurs interrogés, source : GitHub – « The 2021 State of the Octoverse ».

(crédit photo @github)