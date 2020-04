GitHub Free s’offre à toutes les équipes de développeurs

GitHub a annoncé mardi 14 avril que les dépôts (repositories) privés sont maintenant disponibles pour tous les comptes GitHub, et ce avec un nombre illimité d’utilisateurs.

Par le passé, GitHub était libre uniquement pour une utilisation sur des référentiels publics et des projets open source. En janvier 2019, l’accès à des référentiels privés par les utilisateurs non payants a été lancé. Il était alors limité à trois collaborateurs.

Par ailleurs, lorsqu’une entreprise souhaitait uliliser GitHub pour des développements privés, elle devait souscrire un abonnement payant. Désormais, GitHub va plus loin en annonçant la gratuité de ses fonctions de base pour les équipes (teams).

En outre, les fonctions clés de GitHub sont désormais gratuites pour tous (forfait GitHub Free).

« Chaque développeur sur terre devrait avoir accès à GitHub. Le prix ne devrait pas être un obstacle », a déclaré dans un billet de blog Nat Friedman, CEO de GitHub.

La société américaine, acquise par Microsoft en 2018, n’opte pas cependant pour un changement radical de modèle.

« Les équipes qui ont besoin de fonctionnalités avancées, comme la fonction code owners et le format SAML (Security Assertion Markup Language) pour les entreprises, ou encore d’un support personnalisé peuvent passer à l’un de nos plans payants« , a précisé le dirigeant.

L’abonnement Team est passé de 9 à 4 dollars par utilisateur et par mois. En revanche, le forfait Enterprise est toujours facturé 21 dollars.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.