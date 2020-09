GitHub change d’approche sur les conteneurs

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Quel avenir pour Docker Hub ? La question se pose avec le passage en bêta publique de GitHub Container Registry.

Cette solution concurrente s’inscrit dans le service GitHub Packages. Elle doit y remplacer l’actuel registre de conteneurs. Avec des évolutions parmi lesquelles :

Un nouveau modèle de publication des images, au niveau des comptes (personnels et d’entreprise) et non plus des dépôts

Le découplage des permissions entre registre et dépôt. Ce qui permet de conserver du code en privé tout en publiant des images de conteneurs (et vice versa)

La prise en charge de l’accès anonyme aux images publiques (GitHub donne en exemple son projet DevOps Super Linter, illustré ci-dessous)

Le souffle chaud de Microsoft

L’utilisation de GitHub Container Registry sera gratuite pour les images publiques.

Pour les images privées, il suivra le modèle de facturation de GitHub Packages*. À savoir des quotas de stockage et de bande passante qui dépendent de la formule souscrite. Et la possibilité de « surconsommer », pour 0,25 $ par Go stocké et 0,50 $ par Go de trafic sortant. En sachant que celui-ci n’est pas facturé dans le contexte des Actions GitHub.

La prise en charge des charts Helm est sur la feuille de route, tout comme la conformité OCI. Il est également question de permettre l’utilisation de Container Registry pour du « stockage généraliste ».

Sur ce dernier point, on surveillera les éventuelles connexions avec les offres de la maison-mère Microsoft. Même chose avec Azure Container Registry, dont la tarification semble plus intéressante pour les environnements de production.

* GitHub ne s’est pas aligné sur le modèle de GitLab, qui propose la gratuité pour les images privées dans la limite de 10 Go de stockage.

Illustration principale © GitHub