GitHub abandonne les mots de passe au profit de la 2FA

Comme prévu, GitHub vient officiellement d’abandonner l’authentification Git par mot de passe. Une authentification plus forte est dorénavant requise pour toutes les opérations de gestion de version Git authentifiées sur GitHub.com, a expliqué la filiale de Microsoft.

Différentes options sont proposées. Les méthodes d’authentification multifacteur incluent les clés SSH ou les jetons d’accès personnels (tokens) pour les développeurs, les jetons d’installation OAuth ou GitHub App pour les intégrateurs, ou encore une clé de sécurité matérielle, telle que la clé YubiKey conçue par Yubico, partenaire de GitHub.

Il s’agit à la fois de protéger les utilisateurs et la plateforme de développement et de code partagé.

« Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez prendre un moment pour activer l’authentification à double facteur (2FA) pour votre compte Github. Les avantages de l’authentification multifacteur sont largement documentés et protègent contre un large éventail d’attaques, dont le phishing », a souligné dans un billet de blog Mike Hanley, directeur de la sécurité informatique (CSO) de GitHub.

As of August 13, we no longer accept password authentication for Git operations. @_mph4 gives a rundown of available 2FA options – including a GitHub-branded YubiKey! https://t.co/wgQg9P0MZ0

— GitHub (@github) August 16, 2021