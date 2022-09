GitHub active les profils privés : quelles options pour commencer ?

Tout ou rien ? Sur GitHub, avec les « profils privés », on n’en est pas loin. En tout cas, les « contrôles plus fins » qu’ont réclamés nombre d’utilisateurs ne sont pas encore d’actualité. Il faut dire que l’option vient tout juste de sortir de phase expérimentale.

« Cool ! Par le passé, je me suis fait réprimander pour avoir contribué, pendant les heures de bureau, à des projets open source non liés à mon travail », avait réagi un développeur au lancement de la bêta, il y cinq mois.

Des témoignages lui avaient fait écho. Dont un aussi enthousiaste, mais pour une autre raison : « J’avais quitté GitHub pour un Gitea autohébergé : ses fonctionnalités sociales étaient invasives, sans possibilité d’opt-out ».

En l’état, sur un profil privé, n’apparaissent pas :

– Accomplissements et badges associés (sponsor GitHub, archivage dans l’Arctic Code Vault…)

– Résumé et fil d’activité

– Graphe de contributions

– Compteurs d’abonnements et d’abonnés

– Boutons « Suivre » et « Soutenir »

– Organisations dont l’utilisateur est membre

– Étoiles, projets, paquets et onglets de sponsoring

L’option vient en compléter une autre, disponible par avant, et qui permet d’inclure ou non les contributions privées dans les statistiques du profil.

L’activité n’est masquée qu’à partir du moment où on active le profil privé. Par ailleurs, certains champs optionnels restent visibles aux autres utilisateurs : README, bio, photo de profil… Il n’est pas possible, à l’heure actuelle, de mettre des utilisateurs en « liste blanche ». En outre, certaines données d’activité peuvent rester accessibles par l’intermédiaire de l’API, prévient GitHub.

Illustration principale © Romain Synkevych – Unsplash