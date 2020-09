GitHub ReadME met en exergue les développeurs open source

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

GitHub a annoncé le lancement de son ReadME Project. Ce nouvel espace communautaire est dédié aux parcours de développeurs et de contributeurs de projets open source.

« Nous lisons beaucoup sur la prééminence des logiciels, beaucoup moins sur les communautés de personnes qui y consacrent efforts et passion », a expliqué dans un billet de blog Brian Douglas, défenseur de la cause des développeurs chez GitHub. « Aujourd’hui et au cours des prochains mois, vous lirez des histoires d’évolution personnelle, de défis professionnels et d’expériences partagées. Ces trajectoires que l’on ne devine peut-être pas derrière des projets que l’on utilise probablement tous les jours », a -t-il ajouté.

C’est aussi le moyen pour GitHub, plateforme de développement et de code partagé acquise par Microsoft en 2018, de fédérer un peu plus sa commuauté.

Amorce de réseau social

Parmi les premiers profils ReadME mis exergue se trouvent :

– Samson Goddy : mainteneur de Sugar Labs, membre du conseil d’Open Source Collective et cofondateur d’Open Source Community Africa.

– Sonia John : développeuse blockchain.

– Dirk Lemstra : mainteneur d’ImageMagick et créateur de Magick.NET

– Ovilia Zhang : développeuse spécialisée dans la visualisation de données et mainteneuse à temps plein pour Apache ECharts.

– Henry Zhu : mainteneur à temps plein de Babel.

D’autres parcours et témoignages viendront alimenter GitHub ReadME.

Les utilisateurs de logiciels open source peuvent donc proposer des profils de développeurs « inspirants », un projet, et/ou les témoignages de contributeurs méconnus.

(crédit photo © Shutterstock)