GitHub Satellite 2020 : 4 annonces à retenir

GitHub a dévoilé ce mercredi, lors de l’édition virtuelle de sa conférence Satellite, de nouveaux outils conçus pour améliorer l’expérience et la coopération entre développeurs.

Voici 4 des annonces promues par l’entreprise passée dans le giron de Microsoft :

« Commencez à coder en quelques secondes sur GitHub », c’est ce que propose la plateforme de développement et de code partagé avec Codespaces. Cet outil est conçu pour faciliter le développement de code et l’intégration de développeurs au sein de différents projets.

Le logiciel est disponible en version bêta limitée. Les tarifs seront précisés par la suite.

« GitHub Codespaces fournit un environnement de développement hébergé dans le cloud qui tourne en quelques secondes, directement dans GitHub, afin que [les développeurs] puissent contribuer sans délai à un projet », a déclaré Shanku Niyogi, SVP Produit, chez GitHub.

L’outil doit permettre à différentes communautés de développeurs de collaborer hors de la « codebase » classique. Le programme est actuellement proposé en version bêta à certaines communautés open source, son accessibilité sera prochainement étendue à d’autres projets.

Du code scanning automatisé, propulsé par CodeQL, vient « aider les communautés sur GitHub à produire et à utiliser du code plus sécurisé », selon les promoteurs de l’offre.

« Lorsque l’analyse de code est activée, chaque ‘push git’ est analysé pour détecter des vulnérabilités potentielles de sécurité, et les résultats sont affichés directement dans [le] pull request », a précisé la firme américaine.

« Code scanning » et « Secret scanning » (ex-Token scanning) sont disponibles gratuitement pour tous les référentiels (repositories) publics dans le cadre du programme GitHub Advanced Security. L’entreprise a travaillé avec différents partenaires, dont AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, npm, Stripe et Twilio pour étendre la disponibilité de ses solutions.

Cette option cible les entreprises opérant dans des secteurs hautement réglementés. Que leur apporte GitHub Private Instances ? « Des fonctionnalités renforcées de sécurité et de conformité, notamment le chiffrement à apporter avec leurs propres clés, l’archivage et la conformité répondant aux exigences régionales de souveraineté des données. »

We want to help communities on GitHub produce and consume more secure code, which is why we launched GitHub Advanced Security. Now we’re unveiling two new updates. #GitHubSatellite pic.twitter.com/xJPgOXhUup

— GitHub (@github) May 6, 2020