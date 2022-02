GitHub Sponsors : quelles possibilités pour financer l’open source ?

Un nouveau type de récompense est arrivé sur GitHub Sponsors : les dépôts privés. Les développeurs et les organisations qui ont activé le programme peuvent en associer à leurs différents niveaux de sponsoring.

Dans la pratique, le mécanisme n’est pas nouveau. Mais GitHub l’automatise. Aussi bien pour envoyer des invitations aux nouveaux sponsors que pour supprimer leur accès lorsqu’ils annulent leur contribution financière.

Il existe quelques conditions. Les dépôts privés doivent notamment être la propriété d’une organisation et on doit pouvoir y accéder en tant qu’admin. On ne peut, par ailleurs, inviter pour le moment que des comptes personnels ; pas des comptes d’organisations. Peuvent en outre se poser des problèmes en cas de transfert d’un dépôt après son ajout à un niveau de sponsoring :

– Transfert à un compte personnel : tous les sponsors sont supprimés et l’ajout automatique des nouveaux n’est plus possible

– Sur un profil de type organisation, transfert vers une autre organisation : plus d’ajout automatique de nouveaux sponsors

GitHub Sponsors depuis 2019 : des webhooks au tracking

Les dépôts privés sont la dernière « grande » nouveauté sur GitHub Sponsors. Auparavant, il y avait eu, en particulier :

– Pistage des sponsors par l’insertion de métadonnées dans les URL des pages de profil et de transaction (novembre 2021)

– Affichage de la localisation géographique des sponsors sur les écritures de TVA (octobre 2021)

– Prise en charge des montants de contribution personnalisés, avec intégration des sponsors dans le niveau de sponsoring inférieur le plus proche (juillet 2021)

– Ouverture aux organisations disposant de comptes bancaires personnels (juillet 2021)

– Possibilité d’ajouter un message de bienvenue (juin 2021)

– Suggestion de récompenses lors du paramétrage du profil (mai 2021)

– Option de paiement unique en plus du paiement mensuel (avril 2021)

– Possibilité de sélectionner des dépôts publics à mettre en avant sur le profil (mai 2020)

– Exportation de la liste des transactions en CSV ou en JSON (avril 2020)

– Flux d’activité (janvier 2020)

– Webhooks pour transmettre des événements en POST (janvier 2020)

Le lancement de GitHub Sponsors en bêta remonte à mai 2019. Six mois plus tard, il passait en disponibilité générale pour les comptes personnels, dans une trentaine de pays dont la France. Six mois de plus et il s’ouvrait aux organisations.

Illustration principale © DASPRiD / CC BY 2.0