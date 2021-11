GitHub : Thomas Dohmke est nommé CEO

Prenant la relève de Nat Friedman, Thomas Dohmke est nommé chief executive officer (CEO) de GitHub. Ingénieur allemand d’origine, il a rejoint la plateforme de développement et de code partagé en octobre 2018 en tant que vice-président des programmes stratégiques, avant d’être désigné, durant l’été 2021, directeur produit (CPO) de l’entreprise américaine.

Auparavant, Thomas Dohmke a exercé des fonctions de management produit chez Microsoft, qui a acquis sa société HockeyApp en 2014. Précédemment, il a crée d’autres sociétés d’édition de logiciels et travaillé en tant que développeur indépendant ou encore ingénieur/chef de projet chez Robert Bosch GmbH et DaimlerChrysler, entre autres.

Thomas Dohmke a contribué au « succès » de l’acquisition de GitHub par Microsoft pour 7,5 milliards $ en 2018. L’année suivante, il pilote le projet visant à rendre les dépôts privés gratuits pour tous les développeurs. Il est dorénavant CEO en devenir de la plateforme.

« J’ai hâte de commencer ce voyage en tant que nouveau CEO de GitHub et d’améliorer encore Github pour tous les développeurs. Nous resterons centrés sur le client, œuvrant pour soutenir des projets de toutes envergures et des équipes de toutes tailles, d’étudiants qui apprennent tout juste à coder, de petits et très grands projets open source, en passant par les plus grandes entreprises mondiales », explique Thomas Dohmke dans un billet de blog.

I am thrilled to be taking on the role of @GitHub CEO on Nov 15th. Leading the home for all developers is a dream fulfilled. Thank you @natfriedman for your commitment to GitHub over the past three years and everything you have done for our community. 🤗 https://t.co/fwlZfdkAqx

— Thomas Dohmke (@ashtom) November 3, 2021