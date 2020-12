GitHub Universe : Sponsors pour entreprises, Dark Mode pour tous

L’édition virtuelle de la conférence GitHub Universe bat son plein cette semaine.

La plateforme de développement et de code partagé y dévoile une série de nouveautés et de mises à jour. Toutes sont pensées pour améliorer l’expérience des développeurs et conforter la professionnalisation de l’écosystème.

Voici les principales annonces communiquées par l’entreprise américaine :

Sponsors, Dark mode, Actions…

– Sponsors pour entreprises :

Comme d’autres soutiens, les entreprises ont dorénavant la possibilité, avec GitHub Sponsors for companies, de financer directement depuis GitHub des projets open source et leurs contributeurs. Parmi les sociétés dejà prêtes à investir se trouvent : Amazon Web Services (AWS), American Express, Daimler AG, Stripe, New Relic, Indeed, Substack et, sans surprise, Microsoft, qui a racheté GitHub pour 7,5 milliards $ en 2018.

– Dark mode à activer :

L’interface sombre (Dark mode) rejoint le thème classique de GitHub. Le mode sombre (version bêta publique) peut être activé par les développeurs dans leurs paramètres.

– Fusion automatique des pull requests :

Les développeurs pourront fusionner automatiquement une demande de tirage (pull request), une fois les vérifications effectuées. L’action s’applique ainsi aux branches protégées. Disponible dans les prochaines semaines, la fonction pourra être activée dans les paramètres de dépôt de chaque utilisateur de GitHub.

– Discussions pour les dépôts publics :

Discussions est désormais disponible pour tous les dépôts (repositories) publics. La fonction permet aux communautés de développeurs de collaborer hors de la « codebase » classique. Les développeurs peuvent l’activer dans leurs paramètres de dépôt.

– Examen des dépendances:

La bêta sera disponible « dans les semaines à venir » en tant que fonctionnalité de GitHub Advanced Security, a déclaré Shanku Niyogi, SVP Produit chez GitHub. L’outil permet de mieux appréhender les dépendances nouvellement introduites à chaque pull request pour réduire le risque d’introduction de vulnérabilités dans le code des logiciels.

– Actions et déploiement continu :

L’outil d’automatisation des workflows logiciels GitHub Actions renforce la prise en charge du déploiement continu (continuous deployment, CD), à travers la visualisation des flux de travail, la disponibilité d’environnements protégés et l’examen par plusieurs acteurs (peer review).

GitHub Enterprise Server 3.0

GitHub va délivrer, le 16 décembre 2020, la première release candidate (RC1) de GitHub Enterprise Server (GHES) 3.0, la version on-premise de la plateforme GitHub Enterprise.

GHES 3.0 intègre des capacités CI/CD (intégration et déploiement continus), d’automatisation des actions et des paquets GitHub, et de sécurité avancée, y compris Code & Secret scanning. De plus, GHES 3.0 prend en charge GitHub pour mobile.