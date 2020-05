DevSecOps : GitLab 13 embarque Gitaly Cluster

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

GitLab a confirmé la disponibilité générale de la version 13 du gestionnaire de dépôt accessible dans le cloud ou à déployer sur site.

Avec la version 13.0, GitLab propose aux développeurs de nouvelles fonctionnalités de développement, de gestion, d’exploitation et de sécurité, parmi lesquelles :

– la hiérarchisation par « épopées » sur les roadmaps (Epic hierarchy)

– la collaboration et la gestion des vulnérabilités

– l’intégration de Gitaly Cluster (pour un stockage Git haute disponibilité)

– l’extension de Auto DevOps pour automatiser le déploiement cloud vers AWS ECS

– Un nouveau thème sombre (dark mode) pour l’environnement de développement (IDE) Web

Une plateforme CI/CD « mature »

GitLab 13 intègre bien d’autres améliorations détaillées dans un billet de blog.

« La version 13.0 [apporte] à nos clients une solution DevSecOps intégrale et mature », a déclaré Scott Williamson, vice-président exécutif produits chez GitLab. Les entreprises disposent ainsi, selon le dirigeant, d’un outil de gestion de dépôts de code source et d’intégration et déploiement continus (CI/CD) adapté aux enjeux techniques et commerciaux actuels.

Les utilisateurs d’une instance auto-hébergée peuvent obtenir des instructions de mise à jour sur le site dédié. La déclinaison web du service – GitLab.com – est automatiquement mise à jour à chaque sortie de version.