GitLab Dedicated : que retenir de cet outil DevOps ?

GitLab a confirmé cette semaine la disponibilité « limitée » de GitLab Dedicated.

Que propose l’éditeur logiciel avec cette édition ?

Un nouveau mode de déploiement de sa plateforme DevSecOps.

L’offre est ainsi proposée sous la forme d’un service SaaS isolé et à « locataire unique » (single-tenant). Le tout est géré par GitLab.

« GitLab Dedicated apporte tous les avantages d’une plateforme DevSecOps d’entreprise à travers la résidence des données, l’isolation et la mise en réseau privé », a expliqué dans un billet de blog David DeSanto, VP en charge des produits chez GitLab.

