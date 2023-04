GitLab dope les workloads d’IA sur Oracle Cloud

L’exécution de charges de travail intelligence artificielle (IA) et d’appentissage automatique (ML) peut être complexe et gourmande en ressources.

Partant de ce constat, la plateforme DevSecOps GitLab et le groupe Oracle ambitionnent de faciliter le travail de développeurs et de clients communs dans le cadre d’un partenariat renforcé.

Les deux groupes proposent désormais à leurs utilisateurs d’exécuter des workloads d’IA et de ML avec des runners GitLab équipés de GPU sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

« La focalisation de GitLab sur l’efficacité et la rapidité est alignée sur nos objectifs. Ensemble, nous souhaitons aider les clients à fournir des applications plus rapidement, à rationaliser leurs chaînes de compilation et à réduire les coûts tout en tirant pleinement parti de l’IA et du ML », a déclaré Leo Leung, vice-président d’Oracle OCI et Technology.

GitLab via la place de marché d’Oracle Cloud

Les développeurs peuvent également connecter une instance GitLab existante, où qu’elle soit hébergée, à un runner GitLab hébergé sur l’infrastructure cloud d’Oracle.

« Notre partenariat avec Oracle est essentiel pour fournir aux clients communs les outils nécessaires pour construire et déployer des workflows de science des données de qualité de production avec leurs logiciels », a expliqué David DeSanto, directeur produit (CPO) de GitLab.

« Grâce aux runners GPU sur OCI, nos utilisateurs peuvent exécuter les workloads AI/ML exigeants, obtenir des informations critiques, réduire les délais de mise sur le marché et obtenir des retombées commerciales significatives pour eux-mêmes et pour leurs clients », a-t-il ajouté.

L’ambition est double :

Il s’agit de réduire la charge de travail des développeurs travaillant sur ces flux d’IA/ML, d’une part,. Il est question de tirer parti de la puissance des GPU pour accélérer l’apprentissage machine et l’inférence de modèles, d’autre part.

GitLab est disponible pour les clients d’Oracles depuis Oracle Cloud Marketplace. La plateforme compte d’autres hyperscalers parmi ses partenaires, dont AWS, Microsoft Azure et Google Cloud.

Oracle Cloud Infrastructure, de son côté, étend ses alliances stratégiques.

(crédit photo © GitLab)