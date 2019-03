Gmail : Google dynamise sa messagerie avec la technologie AMP

AMP va apporter de l’interactivité dans les emails. Et ce sont les entreprises qui vont d’abord en profiter avec une version beta dans G Suite,

Après avoir amélioré l’affichage des pages dans les recherches sur Google, la technologie AMP va débarquer dans les boîtes de réception Gmail.

Pour l’instant, il s’agit de la version bêta réservée aux utilisateurs de G Suite, et le principe reste le même : afficher des pages et des éléments inclus dans l’email sans ouvrir de nouveaux onglets ou lancer le navigateur. Tous les éléments s’affichent dans l’email, qu’il s’agisse d’un sondage ou d’une galerie d’images, ou d’une prise de rendez-vous.

G Suite teste l’intégration de AMP

Pour Google, il s’agit d’entrer dans l’ère de « l’email dynamique » et de nombreux services et sites Internet ont décidé de jouer le jeu avec des premiers partenariats signés avec Booking.com, Despegar, Doodle, Ecwid, ou encore Pinterest.

Pour les spécialistes des newsletters et du CRM, c’est un atout non négligeable puisque des formulaires pourront être affichés et complétés directement dans un email. L’autre point fort, c’est que la technologie AMP sera compatible avec les services ou logiciels de messagerie concurrents comme Outlook ou Yahoo ! Mail.