Google Assistant : carton plein avec 1 milliard d’installations d’ici fin janvier

Lors de sa conférence développeurs Google I/O 2018, la filiale d’Alphabet avait annoncé que 500 millions d’appareils seraient associés à Google Assistant. La firme de Mountain View prévoit désormais que son assistant numérique atteindra le milliard d’utilisateurs d’ici la fin du mois de janvier prochain.

Une croissance fulgurante

Cette nouvelle intervient quelques jours à peine après que Amazon ait révélé avoir vendu plus de 100 millions d’appareils avec Alexa.

L’utilisation des assistants a été multipliée par quatre au cours de l’année, largement grâce à leur expansion mondiale.

Ainsi, les capacités linguistiques de l’Assistant ont été considérablement étendues au cours de l’année. Le service est maintenant disponible dans près de 30 langues et 80 pays, contre 8 langues et 14 pays il y a un an de cela.

De surcroît, Google a également activé la prise en charge du multilingue, l’Assistant pouvant désormais parler plusieurs langues à la fois.

Google Assistant largement adopté grâce aux smartphones

Google Assistant supporte aussi huit nouvelles langues, dont l’anglais avec accents britanniques et australien.

De surcroît, Google a dévoilé des ventes substantielles pour Google Home, indiquant que des millions d’unités avaient été vendues au cours de la période des fêtes de fin d’année.

Mais, la grande majorité des appareils utilisant Google Assistant sont des smartphones, même si les haut-parleurs intelligents et les appareils domestiques connectés ajoutent également une bonne part au chiffre annoncé.

L’adoption fulgurante d’Assistant ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Le groupe annonce en effet une augmentation massive de 600 % de sa compatibilité avec les appareils intelligents domotiques, le service prenant désormais en charge près de 10 000 appareils de 1 600 marques.

Amazon, avec Alexa, mène toutefois toujours la danse dans ce domaine. Ainsi, la firme de Jeff Bezos a récemment annoncé 28 000 appareils intelligents compatibles avec Alexa, provenant de 4 500 fabricants différents.