Google Cloud renforce ses alliances dans l’informatique hybride

Google Cloud confirme son engagement envers l’écosystème Kubernetes et renforce des partenariats orientés grands comptes.

Google Cloud, qui prépare la succession de Diane Greene par Thomas Kurian, étend ses alliances et réaffirme son engagement envers l’écosystème Kubernetes.

En témoigne notamment le projet Istio de gestion de microservices ou encore le projet Knative, qui regroupe un ensemble d’extensions pour Kubernetes.

Projet open source, Knative a été initié par Google et Pivotal. Ce dernier vient d’annoncer la disponibilité en version alpha du premier pack commercial issu du projet Knative.

Google Cloud, de son côté, a annoncé l’extension de partenariats et de services.

Cloud DNS

La firme de Mountain View a indiqué lundi renforcer Cloud DNS, son service géré de système de noms de domaine (domain name system – DNS). Pour permettre aux utilisateurs de « relier facilement leurs environnements cloud et sur site, de sorte qu’ils puissent utiliser le même service DNS pour toutes leurs charges de travail et ressources ». C’est en tout cas ce qu’avance dans un billet de blog le manager produit Marshall Vale.

Parallèlement, la multinationale a confirmé le renforcement de partenariats orientés vers les grandes entreprises. C’est le cas, entre autres, de l’accord négocié avec le fournisseur américain de solutions de sécurité réseaux Palo Alto Networks.

Le français InterCloud, de son côté, prend désormais en charge Google Cloud Partner Interconnect. Un service de connectivité privée au point de présence Google le plus proche.

L’offre vient compléter les services d’accès privés du prestataire réseau français vers les plateformes d’autres fournisseurs du cloud public, dont IBM Cloud (via IBM Cloud Direct Link), AWS (offre AWS Direct Connect) et Microsoft (via Azure Express Route).

Quant à l’ESN française Devoteam, elle a rejoint les fournisseurs de services managés (managed services providers – MSP) partenaires de Google Cloud Platform (GCP).