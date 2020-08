Google Cloud met Anthos au régime bare metal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Moderniser ses applications ? Il y a désormais un programme d’accompagnement pour ça. En tout cas chez Google Cloud.

Le groupe américain a fait passer le message dans le cadre de ses sessions hebdomadaires sur la plate-forme OnAir.

Cette dernière se substitue à la conférence Google Cloud Next ’20. L’événement devait se tenir en avril à San Francisco, mais il a fallu l’annuler vu le contexte sanitaire.

OnAir a pris le relais du 14 juillet au 8 septembre 2020. Avec, donc, cette semaine, le thème de la « modernisation applicative ».



Dans le domaine, la stratégie de Google repose en partie sur Anthos, plate-forme de cloud hybride basée sur Kubernetes.

La vidéo ci-dessus illustre un certain nombre de fonctionnalités nouvellement ajoutées. Notamment la possibilité d’attacher des clusters AKS (Azure Kubernetes Service) et EKS (Elastic Kubernetes Service, d’AWS). Et de les utiliser avec deux composantes d’Anthos : Service Mesh et Config Management.

IA et bare metal

Autre nouveauté : la prise en charge du déploiement d’Anthos sur matériel nu (bare metal, avec CentOS, RHEL ou Ubuntu). Mais en bêta, donc sans SLA pour le moment.

« Speech-to-Text On-Prem » est quant à lui arrivé en phase de disponibilité générale, sur la marketplace Google Cloud.

Destiné à la transcription de la voix en anglais, français, espagnol, japonais et chinois (cantonais), il est le premier d’une série de services d’IA destinés à être exécutés sur site. Optimisés pour consommer moins de ressources que les « originaux » qui tournent dans le cloud, les modèles se déploient dans des clusters GKE ou Anthos.

Les développeurs noteront pour leur part la prise en charge de Cloud Run dans les plug-in Cloud Code. Et ainsi, la possibilité de développer en serverless dans des IDE comme VS Code et IntelliJ (en Java, Node.js, Python et Go).

Côté sécurité, on aura relevé l’annonce d’Anthos Identity Service. Ce service est destiné à étendre à Anthos des solutions existantes de gestion des identités. S’appuyant sur OpenID Connect, il est en disponibilité générale sur GCP et en bêta sur AWS.

Illustrations © Google Cloud