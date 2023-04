Google Cloud Consulting : une arrivée en force dans le conseil

Google Cloud a confirmé cette semaine le lancement de son entité Consulting. Le portefeuille de services regroupe l’ensemble des prestations que propose l’hyperscaler pour accompagner les déploiements de ses clients sur son infrastructure cloud.

Un concurrent potentiel pour les intégrateurs et les groupes de conseil ?

« Google Cloud Consulting fournit une offre unifiée, regroupant en une même entité différentes solutions et spécialisations. L’ensemble inclut des services allant de la formation à la gestion de compte technique, en passant par les services professionnels et la satisfaction client », a expliqué dans un billet de blog Lee Moore, VP de Google Cloud Consulting.

Google Cloud Consulting ou l’intégration unifiée de services

Avec l’appui de partenaires, Google Cloud Consulting va donc livrer des prestations d’accompagnement au déploiement, des études de faisabilité, des tests et des services d’optimisation des opérations en environnement hybride et multicloud. S’y ajoutent un laboratoire dédié aux solutions avancées d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage machine (ML), en plus de services consacrés à la formation et aux certifications.

Les clients de Google Cloud Consulting disposeront d’un « accès à des descriptions détaillées des différents services ». Des exemples leurs seront proposés pour en bénéficier et résoudre des défis spécifiques à leur activité (santé, commerce, télécommunications…), selon les promoteurs de l’offre. L’ambition est de faciliter « l’identification du bon package de services » et de permettre aux organisations de tirer « le meilleur parti » de leur investissement.

Une ambition que partagent d’autres acteurs de la prestation de services : des entreprises de services du numérique (ESN) aux sociétés de conseil en technologie, des intégrateurs systèmes aux spécialistes du support et de la maintenance informatique.

Autant d’alternatives pour éviter la dépendance fournisseur (vendor lock-in).

Google Cloud, conscient des enjeux, a lancé un « indicateur de souveraineté numérique ». Une initiative qui vise à « accompagner la définition d’une stratégie » dans ce domaine.

De quoi rassurer les organisations européennes ?