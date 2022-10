Google Cloud Next’ 22 : les 5 annonces à retenir

Vertex AI Vision, Translation Hub, OpenXLA… sont autant de projets et services alimentés et promus par Google et son écosystème.

Google Cloud présente nouveautés et améliorations de services phares lors de son événement Cloud Next’22 des 11 et 12 octobre.

L’ambition de l’hyperscaler est de faciliter l’accès à ses technologies de données et d’apprentissage automatique, et celles de son écosystème.

Les clients en entreprise doivent ainsi pouvoir accéder, utiliser et analyser leurs données depuis « toutes les sources, dans tous les formats de stockage ».

Intelligence des données et Web3

Voici 5 des annonces mises en exergue par le groupe technologique américain :

1. Translation Hub alimenté par une IA > Google dit fournir avec Translation Hub un service de traduction en 135 langues de documents en libre-service. Le tout est porté par un nouvel agent à base d’intelligence artificielle.

2. Vertex AI passe à la vision par ordinateur > Vertex AI a été lancé en 2021 en tant que service managé d’intelligence artificielle. Depuis, Google a étendu ses capacités. Avec Vertex AI Vision, l’ambition est de rendre la vision et la reconnaissance d’images par ordinateur (computer vision) plus accessible aux analystes et professionnels des données.

3. OpenXLA ou l’apprentissage machine pour tous > Avec le projet OpenXLA, un nouvel écosystème se forme autour de frameworks open source d’apprentissage automatique (ML). Google travaille sur ce projet avec différents acteurs, dont AMD, Arm, Intel, Meta ou encore Nvidia. Eviter la dépendance à une plateforme ou modèle c’est l’ambition affichée, a déclaré Sachin Gupta VP et GM infrastructure chez Google Cloud.

4. Big Query s’ouvre aux mégadonnées non structurées > Big Query, le service Google d’analyse en temps réel de mégadonnées, prend dorénavant en charge les données non structurées (audio, vidéo, images et texte).

5. Looker Studio de l’analyse de données au décisionnel > Looker Studio réunit en une plateforme les capacités de Looker (analytics) et de Google Data Studio (dataviz). Le but est de fournir des capacités renforcées d’analyse de données et d’aide à la décision (BI) aux entreprises.

En parallèle à ces annonces, Google a officialisé mardi un partenariat stratégique négocié avec CoinBase. La société américaine qui exploite une plateforme d’échange de cryptomonnaies. « Nous voulons rendre plus rapide et plus aisée l’édification du Web3 » et soutenir ses développeurs, a déclaré Thomas Kurian, CEO de Google Cloud.