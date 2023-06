Google Cloud s’ouvre un peu plus à ses concurrents

Qu’obtient-on quand on tape « cross-cloud interconnect » dans les moteurs de recherche ? Jusqu’à présent, les résultats portaient essentiellement sur un partenariat entre Oracle et Microsoft.

Les deux groupes ont créé des liaisons fibre physiques entre certains de leurs datacenters. Azure utilise ExpressRoute ; OCI, FastConnect. Cela permet le peering direct entre les VNET du premier et les VCN du second.

Depuis peu, ce ne sont plus Oracle et Microsoft qui ressortent en tête sur le mot-clé « cross-cloud interconnect », mais Google Cloud. La raison ? Le lancement, sous cette bannière, d’une offre managée. La promesse : une connectivité directe avec les clouds publics. Elle vient compléter, notamment, les options « interconnexion dédiée » (nécessitant une installation hébergée en colocation) et « interconnexion partenaire » (reposant sur des fournisseurs de services agréés).

Google Cloud garantit le même SLA que sur ces deux offres, à condition d’adopter l’une des approches suivantes :

Cross-Cloud Interconnect permet d’exploiter des liens de 10 Gbit/s ou de 100 Gbit/s, avec des capacités de rattachement VLAN allant de 50 Mbit/s à 50 Gbit/s.

On peut, pour le moment, se raccorder à quatre CSP : AWS, Azure, OCI et Alibaba Cloud. En l’état, les spokes (pools de ressources réseau connectées à un hub) peuvent être créés dans cinq régions géographiques : Australie, Inde, Japon, Royaume-Uni et États-Unis.

À consulter pour davantage de contexte :

Cloud multiple ou multicloud : comment faciliter le passage de l’un à l’autre ?

Comment le multicloud s’impose comme le modèle dominant du SI

Services réseau : une photographie du marché en 2023

Green IT : le réseau mauvais élève ?

Illustration principale © Macrovector – Shutterstock