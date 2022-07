Google Cloud ouvre sa région France

Google Cloud dispose d’une région France lancée commercialement fin juin. Une étape indispensable pour lutter face à ses concurrents – américains et français – et évoluer sur un secteur où le « cloud de confiance » s’impose comme un pré-requis, en particulier pour les grandes entreprises.

Les CSP made in USA sont désormais en ordre de marche sur le marché français. Après Microsoft Azure ( en 2018) et Oracle l’année dernière, c’est au tour de Google Cloud d’ouvrir sa région France.

» La région est lancée avec trois zones de réplication et l’essentiel de nos services, notamment Compute Engine, App Engine, Google Kubernetes Engine, Bigtable, Cloud Storage, Spanner et BigQuery. » indique Google Cloud.

La bien nommée europe-west 9 s’appuie sur trois datacenters installés en Ile de France et distants d’une dizaine de kilomètres. Pour Google Cloud, il s’agit de la 10ème région en Europe et la 34ème dans le monde.

« La France est un pays prioritaire pour nous. Nous tenons un engagement pris il y a deux ans d’investir massivement pour aider les organisations françaises privées et publiques à accélérer leur transformation numérique » explique son CEO, Thomas Kurian dans une interview au Figaro.

S3NS : une alliance industrielle avec Thalès

Sur un marché portée par la doctrine du Cloud de confiance, le CSP a confirmé la création d’une co-entreprise avec l’industriel Thalès dont il détient moins de 10 % du capital. S3NS, c’est son nom, sera opérationnelle en 2024.

Pour les services qu’elles opèrent en son nom sur cette nouvelle région, Google Cloud préfère utiliser le terme » Cloud à la française ».

Selon Markess by Exaegis, AWS, Microsoft Azure et Google Cloud dominent 71 % du marché Cloud ( IaaS et SaaS) en France en 2021. Avec respectivement des parts de marché de 42% (AWS), 17% ( Azure) et 8% (GC).

» Le marché français des solutions et services Cloud flirtait avec la barre des 16 milliards d’euros en 2021, en croissance de 15,5%. D’ici 2025, il devrait poursuivre sa forte dynamique pour atteindre un volume d’activité total de 27 milliards d’euros (+14% de croissance annuelle moyenne). En gagnant plus de 11 milliards d’euros en quatre ans, il devrait passer de 29% du marché des logiciels et services numériques en 2021 à plus de 40% en 2025. » indique le cabinet d’études.