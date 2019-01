Google Cloud Platform et SAP NS2 signent un accord d’intégration

L’infrastructure réseau et les capacités d’apprentissage automatique de Google Cloud sont intégrées à la base de données en mémoire de SAP et aux services cloud sécurisés NS2.

SAP National Security Services (SAP NS2) et Google Cloud Platform ont scellé un accord d’intégration pour desservir le secteur public.

SN2 est la branche américaine indépendante de SAP qui commercialise des logiciels et services pour la sécurité nationale et les infrastructures critiques. L’intégration porte sur l’infrastructure réseau et les capacités de machine learning de Google Cloud avec la base de données en mémoire de SAP et les services cloud sécurisés NS2.

Grâce à cette passerelle, les employés du secteur public pourront accéder en temps réel aux données et exécuter des applications et des analyses à partir d’une seule plateforme cloud. “Nos clients peuvent désormais accéder à toute la puissance de SAP HANA pour innover dans un environnement cloud sécurisé, renforcé par les capacités de sécurité et d’exploitation de classe mondiale de Google Cloud”, a déclaré Mark Testoni, président-directeur général de SAP NS2.