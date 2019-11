Google Cloud Print n’a plus qu’un an à vivre

Vous utilisez Google Cloud Print ? Il va falloir songer à changer.

Le 31 décembre 2020, c’en sera terminé de ce service qui permet de connecter des imprimantes au web pour les utiliser à distance.

Les administrateurs G Suite ont reçu un e-mail d’information (ci-dessous). Google a publié, en parallèle, un article dans le centre d’aide de Chrome Enterprise.

RIP to Google Cloud Print!

This is a disaster. All my printers use this. My parents’ printers use this. All our printers at work use this. Hosed. pic.twitter.com/eeYafb0Mx3

— Lukas Karlsson (@lukwam) November 21, 2019