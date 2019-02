Google Cloud Services Platform disponible en version bêta

Dévoilée par Google en juillet 2018, lors de sa conférence Cloud Next, Cloud Services Platform est disponible en version bêta.

Cette plateforme de cloud hybride est un ensemble de services permettant notamment d’intégrer sur site des solutions Kubernetes, et c’est une première.

Objectif de Google : proposer une plateforme tout-en-un de création et de gestion de services sur site et dans le cloud.

Dans cette suite, on trouve GKE On-Prem, un service géré par Kubernetes pour la gestion à distance du cycle de vie des clusters sur site, et l’avantage, c’est que cette plate-forme logicielle peut fonctionner sur du matériel déjà existant et permet aux clients d’y intégrer les fonctionnalités réseau et de stockage déjà présents.

GKE Policy Management et GKE Serverless inclus

Mis à jour par Google pour les correctifs de sécurité et les améliorations, Cloud Services Platform inclut aussi GKE Policy Management pour permettre aux administrateurs de Kubernetes d’effectuer des synchronisations automatiques avec tous les clusters, ou encore GKE Serverless, qui facilite le déploiement des charges de travail sans serveur sur Kubernetes Engine.

Cisco et la banque américaine Keybank font partie des premiers partenaires à utiliser cette solution signée Google, plutôt complémentaire d’Azure et Amazon Web Services que vraiment concurrente.