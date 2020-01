Google Cloud muscle son stockage archive face à AWS et Azure

Une classe de stockage supplémentaire chez Google Cloud.

Jusqu’alors, trois niveaux étaient disponibles :

Google parle désormais, pour le niveau Coldline, de données consultées « moins d’une fois par trimestre ».

Pour les données consultées moins d’une fois par an, il recommande la nouvelle classe Archive.

Cette dernière propose, comme les autres classes, un choix du niveau de géoredondance. Elle est également compatible avec la fonctionnalité de gestion du cycle de vie des objets (optimisation des prix et des performances entre classes).

Usages visés : la préservation de patrimoine numérique, l’archivage réglementaire et de conformité ou encore la reprise après sinistre.

Google n’indique pas de fourchette tarifaire, mais un ticket d’entrée, à 0,012 $ HT/Go/mois.

Pour la classe Coldline, le tarif de base s’échelonne de 0,004 à 0,014 $/Go/mois. Pour Nearline, de 0,01 à 0,02 $/Go/mois. Pour le niveau Standard, de 0,02 à 0,036 $/Go/mois.

Chez AWS, la classe la moins onéreuse se nomme Glacier Deep Archive.

Lancée en mars 2019, elle offre la possibilité d’extraire des données dans un délai de 12 à 48 h. La tarification démarre à 0,0018 $/Go/mois (zone Paris).

Parmi les autres classes que propose AWS figurent :

Chez Microsoft, la classe la moins onéreuse (Archive) existe depuis 2017. Elle est recommandée pour des données consultées moins d’une fois par semestre.

En zone Europe du Nord, le ticket d’entrée est à 0,00084 €/Go/mois. Il est à 0,0171 €/Go/mois pour le stockage « chaud » ; à 0,00844 €/Go/mois pour le stockage « froid » (accès moins d’une fois par mois).

Azure inclut lui aussi une fonction de hiérarchisation.

Photo d’illustration © Christiaan Colen – CC BY-SA 2.0

