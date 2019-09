Navigateurs : Google pousse l’expérience cross-device avec Chrome

Une nouvelle version stable de Chrome a fait son entrée ce 10 septembre sur Windows, Mac, Linux et Android.

Avec elle, Google déploie à grande échelle la possibilité d’envoyer des onglets vers d’autres appareils.

Sur desktop, deux possibilités :

Sur mobile, il faut passer par la fonction « Partager » disponible dans le menu principal. Parmi les choix proposés apparaît « Envoyer à vos appareils ».

Dans les deux cas, la page web ne s’ouvre pas automatiquement : l’utilisateur reçoit une notification. Il doit être connecté à un compte Google sur ses différents appareils pour exploiter le service.

Chrome 77, c’est aussi, entre autres :

Photo d’illustration © dennizn – Shutterstock.com

