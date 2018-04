Nouvelle édition payante, G Suite Enterprise for Education renforce les options d’administration et de sécurisation.

Comme les entreprises, des établissements scolaires, de grandes écoles ou des universités ont besoin de fonctionnalités avancées en termes d’administration et de sécurité. Répondant à cette demande, Google lance une nouvelle version de sa suite collaborative dédiée au milieu académique.

Baptisée tout simplement G Suite Enterprise for Education, elle sera dans un premier temps disponible aux États-Unis avant d’être proposée « dans un plus grand nombre de pays ».

Les administrateurs informatiques de ces écoles disposeront tout d’abord de la console du centre de sécurité (Security Center) pour mieux maitriser l’exposition au risque de fichiers partagés à l’extérieur de l’organisation ou les tentatives d’hameçonnage ciblant des élèves ou des enseignants.

L’intégration à BigQuery, la solution maison d’analyse de données en masse, permettra aux administrateurs d’effectuer des analyses approfondies des journaux de la messagerie Gmail pour diagnostiquer d’éventuels problèmes et créer des tableaux de bord personnalisés.

G Suite Enterprise for Education intègre aussi une solution dédiée à la gestion de flotte de terminaux mobiles (MDM, Mobile Device Management). Pour encadrer le phénomène de Byod, un administrateur peut, par exemple, approuver des appareils Android, en bloquer d’autres, voire effacer des données à distance en cas de perte d’un smartphone par un utilisateur.

Google entend aussi faire bénéficier les professeurs et les étudiants des apports de l’intelligence artificielle. Cloud Search, bientôt disponible dans G Suite Enterprise for Education, leur suggérera des fichiers qui méritent leur attention en fonction de l’historique de leur activité.

Des réunions avec jusqu’à 50 participants

Enfin, la nouvelle version propose des options étendues en matière de collaboration. Hangouts Meet permet d’organiser des réunions avec jusqu’à 50 participants et de les enregistrer dans Google Drive. Cette fonction est disponible « dans des dizaines de pays », ce qui peut être utile pour les établissements ayant des correspondances dans le monde entier.

G Suite Enterprise for Education est facturée 4 dollars par utilisateur et par mois avec un prix de lancement réduit de moitié en 2018.

Google rappelle que G Suite for Education, elle, « restera gratuite pour les écoles et nous continuerons d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à cette édition sans frais supplémentaires ».

De fait, Google compte proposer dans les prochains mois de nouveaux outils à cette version de base dans le domaine de la prévention contre la perte de données (DLP, data loss prevention), la gestion et l’application des clés de sécurité, le chiffrement et la signature numérique (S / MIME) dans Gmail.

Lancée en décembre 2014 sous le nom alors de Google for Education, G Suite for Education serait, selon Google, utilisée par 80 millions d’enseignants et d’étudiants dans le monde.