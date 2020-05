Google différencie désormais les entreprises dans son « rapport de transparence »

Dans quelle mesure les autorités administratives et judiciaires sollicitent-elles des informations sur la clientèle entreprises de Google ?

Le groupe américain communique désormais publiquement des données à ce sujet. Elles figurent dans une nouvelle sous-rubrique au sein du rapport semestriel « Demandes d’informations sur les utilisateurs ».

La clientèle concernée comprend les détenteurs :

Au 2e semestre 2019, Google a recensé 282 demandes (dont 3 en France), portant sur 434 comptes.

Les demandes de préservation (137) sont les plus fréquentes, devant les mandats de perquisition (88) et les citations à comparaître (55).

L’essentiel de ces demandes visent des comptes G Suite. 274 en l’occurrence. Les 8 autres n’ont donné lieu à aucune divulgation d’informations.

Tous utilisateurs confondus, le volume de demandes atteint un nouveau palier : 81 785, ciblant 175 715 comptes.

Près de 10 % (7 405) proviennent de France. Google a accédé au moins partiellement à 81 % d’entre elles.

Illustration principale via shutterstock.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.