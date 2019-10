Google est-il sur le point d’acquérir Fitbit?

Ce mouvement intervient après le lancement par Google de ses nouveaux smartphones , Pixel 4 et Pixel 4 XL, qui comportent une puce radar Soli pour permettre une reconnaissance faciale plus sûre et plus rapide, ainsi que des contrôles gestuels.

Reuters déclare qu’il n’était pas certain que les négociations entre Google et Fitbit débouchent sur un quelconque accord. L’agence ignore le prix proposé par Google pour cette acquisition.

Les deux entreprises ont refusé de commenter l’information.

Cependant, les actions de Fitbit ont progressé de 27% (avant leur suspension), donnant à la société une capitalisation boursière de 1,4 milliard de dollars.

